التربية النيابية تخاطب وزير التربية بمنح عطلة للمدارس ليوم غد الاثنين بسبب موجة البرد القاسية

2025-02-23 22:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خاطبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، وزير التربية، ابراهيم الجبوري، بمنح عطلة للمدارس ليوم غد الاثنين بسبب موجة البرد القاسية.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، محمود القيسي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه: "و بعد مناشدات عديدة من قبل أولياء أمور الطلبة، واطلاعنا على تقرير هيئة الأنواء الجوية والتوقعات لدرجات الحرارة المنخفضة جدًا ؛ أتمنى منكم منح عطلة رسمية ليوم غد الاثنين للمدارس فقط، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة، خاصة في المدارس التي تفتقر إلى وسائل التدفئة المناسبة".

ولفت القيسي الى، إن "موجة البرد القاسية التي تمر بها عدة محافظات قد تشكل خطرًا على صحة الطلبة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، وبما أن سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة، نرجو منكم النظر بعين الاهتمام إلى هذا المطلب واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت".

وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد توقعت بوقت سابق اليوم الأحد، ان تكون درجة الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد يوم غد الإثنين صفر مئوية.

وتشهد البلاد موجة قطبية شديدة البرودة تبلغ ذورتها خلال اليومين المقبلين.

وعطلت محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان دوام مدارسها فقط حرصا على سلامة التلاميذ والطلبة من سوء الاحوال الجوية والطقس المتجمد.