2025-02-23 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، اليوم الأحد، أن الوزارة ستتسلم نحو 185 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، فيما بين أن الكمية تتصاعد تدريجيا إلى 400 ألف برميل يوميا.وقال خضير للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "توقف عمليات التصدير من إقليم كردستان خلال الفترة الماضية تسبب في مشكلة للحقول النفطية في الإقليم، ويحتاج الأمر إلى فترة من التأهيل لإعادة قدرتها الإنتاجية، بهدف الوصول إلى تصدير 400 ألف برميل يومياً، وهو الحد الأدنى للكميات المقررة في الموازنة".وأضاف أن "الكمية المتاحة حالياً للتصدير في الإقليم هي 300 ألف برميل يومياً، جزء منها مخصص للاستخدام الداخلي، بينما سيُخصص الـ 185 ألف برميل المتبقية للتصدير".وأشار إلى أن "الفترة الماضية شهدت زيارة وفد من وزارة النفط إلى الإقليم، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آليات استئناف تصدير النفط"، موضحا "تم إعلامنا من قبل الإقليم بجاهزيته لبدء عملية التصدير".وتابع قائلاً: "الفرق الفنية لشركة نفط الشمال وممثلو إقليم كردستان يعملون على فحص أنابيب تصدير النفط والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لاستئناف ضخ النفط من خلالها".وأكد خضير، أن "وزارة النفط قد خاطبت الجانب التركي للاستفسار عن جاهزية الأنبوب المخصص للتصدير عبر ميناء جيهان، ونحن بانتظار الإجابة خلال الـ 24 ساعة المقبلة".كما ذكر أن "الوزارة حريصة على ديمومة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان باعتباره جزءاً من رؤية استراتيجية للعلاقة بين العراق وتركيا، وهناك تواصل مستمر مع الإقليم والجانب التركي لضمان استمرار التعاون والتصدير".