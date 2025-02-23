المصرف العقاري يبحث خطته الاستراتيجية لعام 2025

2025-02-23 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث المصرف العقاري، خطته الاستراتيجية لعام 2025.وذكر بيان للمصرف العقاري تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدير عام المصرف العقاري، عباس شهاب الجواهري، عقد اجتماعًا هاماً موسعاً مع مدراء الأقسام ومدراء الفروع ومسؤولي الوحدات وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمصرف العقاري لسنة 2025 والتي طرح من خلالها مراحل تقدم المشاريع الائتمانية والتوسعية في المنتجات المصرفية التي يعمل المصرف على تقديمها خلال سنة 2025 مع مواجهة التحديات ومناقشة الحلول والمقترحات لتذليلها بما يضمن انسيابية سير العمل ".وأضاف، انه "تم استعرض مراحل تقدم المشاريع التي تم تنفيذها خلال سنة 2024 تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و أبرزها : تطبيق خدمة التحصيل والدفع الإلكتروني POS بنسبة انجاز 100% في فروع المصرف وعدداً من المجمعات الاستثمارية والمنافذ التي تجاوز عددها 6000 منفذ" .وتابع، "فضلا عن تطبيق خدمة الجباية الإلكترونية من على المنصة الخاصة بتطبيق الموبايل بنسبة انجاز 100%، وكذلك تنفيذ الجزء الاول (القروض العقارية السكنية) من مشروع اتمتة عمليات المصرف العقاري بنسبة انجاز 100%،بالاضافة الى استحصال الموافقات الأصولية للتعاقد المباشر مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لهدم واعادة بناء فروع المصرف التي يملكُها المصرف والمنتشرة في محافظات العراق لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق والبدء باجراءات التعاقد" .وأشار إلى أن "الجواهري قدم خلال الاجتماع عدداً من الاهداف والمشاريع الواجبة التطبيق خلال النصف الاول من سنة 2025 أبرزها :1. العمل على تصفير فوائد القروض العقارية السكنية السنوية التي تم منحها للمواطنين من الاموال المستردة التي تم تطبيقها خلال سنة 2023 وسنة 2024 .2. البدء بمنح قروض لتمويل المواطنين الراغبين بشراء منظومات الطاقة النظيفة المستدامة .3. إطلاق خدمة تقديم طلبات القروض العقارية السكنية من خلال منصة اور الإلكترونية التي اطلقها مركز البيانات الوطني / الامانة العامة لمجلس الوزراء .4. تنشيط عمليات الصيرفة في أقسام وفروع المصرف والالتزام بالتعليمات المصرفية .5. البدء باصدار البطاقات المصرفية (الفيزا كارد) بعد ان قام المصرف باستحصال كافة الرخص المطلوبة خلال سنة 2024.6. تقديم خدمة توطين رواتب الموظفين للقطاع العام والقطاع الخاص مع تقديم التحفيزات والامتيازات التي ستصاحب عملية التوطين .7. البدء بنشر صرافات آلية في فروع المصرف والمواقع الهامة .وأكد البيان، أنه "تم ايضاً مناقشة اهم القضايا التي تساهم في دعم احتياجات الموظفين وتحفيزهم للمضي قدماً بتقديم افضل الخدمات ومساعدة المواطنين وتذليل الروتين ، و التاكيد من خلال ذلك على أهمية التواصل المستمر بين الإدارات المختلفة والفروع لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتذليل معوقات العمل مشددًا على أن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي يعدّ من أولويات المصرف العقاري، وذلك ضمن استراتيجيته للنهوض بواقع القطاع المصرفي ودعم التنمية الاقتصادية في العراق" .وبين انه "وفي ختام الاجتماع تقدم الجواهري بالشكر الجزيل لكافة العاملين في المصرف لما قدموه من انجازات خلال المرحلة السابقة في ضوء التطورات الحاصلة في المصرف العقاري ومواجهة التحديات بحزم ومتابعة مستمرة" .