ليفربول يعزز صدارته في البريميرليغ ويزيد من جراح السيتي

2025-02-23 22:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على الغريم مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة (26) من الدوري الإنكليزي الممتاز.تقدم ليفربول بالهدف الأول بواسطة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة (13) من الشوط الأول، وأضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (36) .وبهذا الفوز حافظ ليفربول على ترتيبه الأول في سلم الترتيب برصيد (64) نقطة ،فيما حافظ مانشستر سيتي على ترتيبه الرابع برصيد (44) نقطة .