المنافذ الحدودية: ضبط 25 عجلة مفككة الأجزاء في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

2025-02-23 22:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط أربع حاويات حجم(40) قدم تحتوي على (25) عجلة مفككة الاجزاء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصرالأوسط، بالتعاون مع مركز كمرك بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق ام قصر، من ضبط أربع حاويات حجم(40) قدم تحتوي على (25) عجلة مفككة الأجزاء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، دون الموديل المسموح باستيراده وغير مصرح بها".وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الجهات ذات العلاقة وإحالة العجلات للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".