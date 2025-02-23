يرمي نفسه أمام السيارات للابتزاز العشائري.. القبض على "محتال بغداد"

2025-02-23 22:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، إلقاء القبض على محتال يرمي نفسه امام سيارات المواطنين لأخذ مبالغ ماليه منهم.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال حيث يقوم احد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة ويقوم بالادعاء بأنه مصاب ويتم نقله من قبل صاحب السيارة الى المستشفى وتقوم العصابة بمساومة الشخص بحجه دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائريا".

وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة بغداد الرصافة وبعد التحري والمتابعة تم الوصول إلى احد المتهمين وأستدراجه والقبض عليه داخل احد المطاعم ضمن منطقة الاعظمية".

وأشار البيان الى أنه "دونت اقوال المتهم واعترف على عدة حالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".