بغداد/ المدى توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، ان تكون درجة الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد يوم غد الإثنين صفر مئوية. وتشهد البلاد موجة قطبية شديدة البرودة تبلغ ذورتها خلال اليومين المقبلين.

