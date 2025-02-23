الفدرالي الأميركي عالق في الحياد وسط مراقبة سياسات ترامب

2025-02-23 22:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

السرد الشائع بين صنّاع السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي هذه الأيام هو أن السياسة مهيأة جيداً للتكيف مع أي مخاطر صعودية أو هبوطية قد تطرأ. ومع ذلك، قد يكون من الأدق القول أن السياسة عالقة في مكانها داخل مربع الحياد. مع وجود العديد من العوامل المجهولة التي تؤثر في الاقتصاد داخل أروقة واشنطن، فإن الوضع الوحيد الذي يمكن أن يكون فيه البنك المركزي هذه الأيام هو الحياد، حيث يبدأ فيما قد يكون انتظاراً طويلاً للوصول إلى اليقين بشأن ما ينتظرنا بالفعل. قال رئيس الفدرالي الأميركي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في منشور مدونة: في الأسابيع الأخيرة، سمعنا ليس فقط الحماس، خصوصاً من جانب البنوك، حول التحولات المحتملة في السياسات الضريبية والتنظيمية، بل أيضاً القلق الواسع بشأن سياسات التجارة والهجرة المستقبلية. هذه التيارات المتضادة تضيف مزيداً من التعقيد في صنع السياسات. فإن الأداة الوحيدة التي يمكن للبنك المركزي أن يكون عليها حقاً في هذه الأيام هي الحياد حيث يبدأ ما يمكن أن يكون انتظاراً طويلاً لليقين بشأن ما هو قادم بالفعل. وقال رئيس الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في تدوينة: في الأسابيع الأخيرة، سمعنا ليس فقط الحماس، خاصة من البنوك، بشأن التحولات المحتملة في السياسات الضريبية والتنظيمية، ولكن أيضاً مخاوف واسعة النطاق بشأن سياسة التجارة والهجرة المستقبلية. وتابع هذه التيارات المتقاطعة تضخ المزيد من التعقيد في عملية صنع السياسات. جاءت تعليقات بوستيك خلال نشاط لما يُعرف في وول ستريت بـ لغة الاحتياطي الفيدرالي أو الحديث الذي يحدث بين اجتماعات السياسة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومحافظي البنك المركزي، ورؤساء الفروع الإقليمية. وقد وصف المسؤولون الذين تحدثوا بشكل متكرر السياسة بأنها مهيأة جيداً، وهي لغة أصبحت الآن سمة رئيسية في التصريحات التي تصدر بعد الاجتماعات. لكنهم يعبرون بشكل متزايد عن الحذر بشأن التقلبات الناتجة عن أجندة الرئيس دونالد ترامب التجارية والاقتصادية العدوانية، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر في السياسة. عدم اليقين هو سمة متزايدة بشكل شائع. في الواقع، عنون بوستيك منشوره بـ عدم اليقين يتطلب الحذر والتواضع في صنع السياسات. يوم الأربعاء الماضي، أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، محضر اجتماعها في الفترة من 28 إلى 29 يناير، مع الإشارة إلى عدم اليقين المرتفع في الوثيقة. وقد أشار المحضر تحديداً إلى عدم اليقين المرتفع بشأن نطاق وتوقيت وآثار التغييرات المحتملة في السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية. يؤثر عامل عدم اليقين في اتخاذ قرارات الفدرالي الأميركي بطريقتين: التأثير الذي يحدثه على صورة التوظيف، التي كانت مستقرة نسبياً، والتضخم، الذي بدأ في التراجع ولكنه قد يرتفع مجدداً مع شعور المستهلكين وقادة الأعمال بالقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. الهدف المفقود يستهدف الفدرالي الأميركي التضخم عند 2، وهو هدف ظل بعيد المنال لما يقارب الأربع سنوات. من جانبه، قال رئيس الفدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، للصحفيين يوم الخميس: في الوقت الحالي، أرى أن مخاطر بقاء التضخم فوق الهدف تميل إلى الاتجاه الصعودي. وأضاف: سيناريو الأساس الذي أراه هو أن التضخم يستمر في الاقتراب من 2، بشرط أن تظل السياسة النقدية محدودة إلى حد ما، وهذا سيستغرق وقتاً. أعتقد أن هناك احتمالًا لبقاء التضخم مرتفعاً وتباطؤ النشاط. هذا سيناريو بديل، وليس سيناريو أساسي، لكنني أركز عليه. العنصر المهم في تعليق موسالم هو أن السياسة تظل محدودة إلى حد ما، وهو ما يعتبره المستوى الحالي لمعدل الفائدة الفيدرالي بين 4.254.5. كان بوستيك أقل وضوحاً بشأن شعوره بالحاجة إلى الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة، لكنه شدد على أن هذه ليست وقتاً للرضا وأشار إلى أن التهديدات الإضافية لاستقرار الأسعار قد تظهر. معدلات الفائدة رئيس الفدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، الذي يُعتقد أنه من بين أقل الأعضاء تشدداً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عندما يتعلق الأمر بالتضخم، كان أكثر توازناً في تقييمه للتعريفات الجمركية ولم يقدم تعليقات في ظهوراته المنفصلة، بما في ذلك أحدها على قناة CNBC، حول المكان الذي يعتقد أن معدلات الفائدة يجب أن تتحرك إليه. وقال غولسبي: إذا كنت تفكر فقط في الرسوم الجمركية، فهذا يعتمد على عدد البلدان التي سيتم تطبيقها عليها، ومدى حجمها، وكلما كانت تبدو صدمة بحجم كوفيد، كلما كان عليك أن تكون أكثر قلقاً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام