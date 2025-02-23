2025-02-23 22:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكَّدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأحد، أن الوزارات العراقية تُسابق الزمن لإنجاز عمليات التحول الرقمي ومواكبة التطور في هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكَّل فرقًا تخصصية لتقييم أداء الوزارات في إنجاز هذا التحول. وقالت الياسري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، خلال مشاركتها في منتدى التعاون الرقمي والتنمية في العاصمة الأردنية عمَّان: إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قاد اللجنة العليا للتحول الرقمي، ووضع استراتيجيات مهمة، وأنشأ المركز الوطني للتحول الرقمي، وجميع الوزارات في العراق تتسابق اليوم لإنجاز عمليات التحول الرقمي. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بتشكيل فرق متخصصة لتقييم أداء الوزارات والمستوى الذي وصلت إليه في عمليات التحول الرقمي. وأوضحت أن وزارة الاتصالات، باعتبارها وزارة تخصصية، تطمح أن تكون نموذجًا لبقية الوزارات، وقطعت أشواطًا في هذا المجال، وتمتلك العديد من التطبيقات الرقمية، والأنظمة التي تم صناعتها بأيادٍ وعقول عراقية. وأفادت أن الهدف من إقامة منتدى التعاون الرقمي هو إقرار الأجندة العربية الرقمية التي تم مناقشتها العام الماضي بمشاركة عدد من المنظمات الأممية، مثل الاتحاد الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى الجامعة العربية، واليوم تم إقرار الإعلان الوزاري عن الأجندة العربية الرقمية. وتابعت الياسري أن اللقاء يهدف أيضًا إلى الاطلاع على آفاق التطور الرقمي السريع ومواكبته، حيث أصبح ضرورة للدول العربية من أجل اللحاق بالتطور العالمي في هذا المجال. وذكرت أن مواكبة التطور يستلزم إنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الأمن السيبراني، ومحو الأمية الرقمية، والاستفادة من المواهب والإمكانات لدى الشعب العربي عمومًا والشعب العراقي خصوصًا. كما بيَّنت أن التحول الرقمي أصبح هدفًا مهمًا من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، باعتبار الاقتصاد الرقمي اليوم من أهم الاقتصاديات التي يتجه إليها أنظار العالم، وخاصة في البلدان النفطية التي يجب أن تتبنى اقتصادًا رقميًا يكون بديلًا عن الاقتصاد الريعي النفطي ويعد ضمانة حقيقية لها. وأشارت الياسري كذلك إلى إن الذكاء الاصطناعي ما يزال يمثل تحديًا تواجهه جميع دول العالم، من أجل المحافظة على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستفادة من الابتكار والتقدم العلمي الكبير في هذا المجال. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام