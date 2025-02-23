بغداد.. اعتقال عصابة احتيال تقوم بابتزاز أصحاب السيارات بادعاء صدمهم

2025-02-23 22:30:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة نصبواحتيال يقوم أحد أفرادها بإلقاء نفسه أمام السيارات مدعياً تعرضه لحادث سيرلابتزاز أصحابها، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصبوالاحتيال، حيث يقوم أحد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة وبالادعاء بأنه تعرضلحادث سير، ويتم نقله من قبل صاحب السيارة إلى المستشفى، ومن ثم يبدأ دور العصابة التيتقوم بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائرياً".

وبينأنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة بغداد الرصافة وبعد التحريوالمتابعة تم الوصول إلى أحد المتهمين واستدراجه والقبض عليه داخل أحد المطاعم ضمنمنطقة الأعظمية".

وأكدأنه تم تدوين أقواله واعترف على عدة حالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة بحقه أصولياً.