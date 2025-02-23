2025-02-23 22:30:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساءاليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شخص آخر على خلفية مشكلات اجتماعية،فيما نجحت شرطة ذي قار في تفكيك جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة.

وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت مناعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل"، موضحة أن "المتهمين الثلاثة وبسببمشكلة اجتماعية دخلوا في مشادة كلامية مع شخص آخر وتطورت المشادة إلى استخدام العنفونتج عنه مقتل الشخص".

وأضاف البيان، أن "الشرطة قامت باحتجاز المتهمين الثلاثة وفق أوامرقضائية، وفتحت تحقيقاً معهم".

وفي السياق الأمني أيضاً، كشفت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن جريمةقتل غامضة في الدواية معلنة القبض على الجناة.

وفي التفاصيل، ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"مركز شرطة شهداء الدواية استخبر بوجود جثة شاب في منطقة نائية 15 كم غرب قضاءالدواية ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات اشارت اصابع الاتهام الى 4 متهمين، وبموافقاتقانونية تم القبض على المتهمين، وخلال مواجهتهم بالادلة المتوفرة ضدهم، اعترف أحدهمبقتل المجنى عليه بالاشتراك مع متهم آخر والقاء الجثة في أحد الأنهر إثر خلافاتسابقة".

وأضافت قيادة شرطة ذي قار، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً،وأجري له كشف الدلالة القانوني بصحبة المحقق القضائي في محل الحادث، وتم ضبط البندقيةالمستخدمة بالجريمة في النهر ذاته، وبعد الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهمالآخر، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين استناداً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقيلإكمال التحقيق أصولياً".