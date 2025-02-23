في محافظتين.. مقتل شخصين إثر "خلافات اجتماعية" واعتقال المتهمين
شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساءاليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شخص آخر على خلفية مشكلات اجتماعية،فيما نجحت شرطة ذي قار في تفكيك جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة.
وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت مناعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل"، موضحة أن "المتهمين الثلاثة وبسببمشكلة اجتماعية دخلوا في مشادة كلامية مع شخص آخر وتطورت المشادة إلى استخدام العنفونتج عنه مقتل الشخص".
وأضاف البيان، أن "الشرطة قامت باحتجاز المتهمين الثلاثة وفق أوامرقضائية، وفتحت تحقيقاً معهم".
وفي السياق الأمني أيضاً، كشفت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن جريمةقتل غامضة في الدواية معلنة القبض على الجناة.
وفي التفاصيل، ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"مركز شرطة شهداء الدواية استخبر بوجود جثة شاب في منطقة نائية 15 كم غرب قضاءالدواية ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات اشارت اصابع الاتهام الى 4 متهمين، وبموافقاتقانونية تم القبض على المتهمين، وخلال مواجهتهم بالادلة المتوفرة ضدهم، اعترف أحدهمبقتل المجنى عليه بالاشتراك مع متهم آخر والقاء الجثة في أحد الأنهر إثر خلافاتسابقة".
وأضافت قيادة شرطة ذي قار، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً،وأجري له كشف الدلالة القانوني بصحبة المحقق القضائي في محل الحادث، وتم ضبط البندقيةالمستخدمة بالجريمة في النهر ذاته، وبعد الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهمالآخر، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين استناداً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقيلإكمال التحقيق أصولياً".