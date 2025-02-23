2025-02-23 23:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، ضرورة صرف رواتب الموظفين حكومة الإقليم مع أقرانهم في المحافظات العراقية.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم جهزت قوائم الرواتب لشهر شباط الحالي، وهي مستعدة لإرسالها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية في كل شهر تضع شروطا ومعوقات تهدف لتأخير صرف الرواتب، وبالتالي هذا ما يؤخر عملية الصرف التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين في الإقليم، بمختلف المجالات".

وأشار إلى أنه "يفترض وفقا لقانون الموازنة فإنه يفترض صرف الرواتب لموظفي الإقليم بشكل كامل وتمويلها بوقت واحد مع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، والتعامل بعدالة مع الجميع".

من ناحيته، كشف مصدر في حكومة الإقليم عن إعداد قوائم رواتب موظفي الإقليم، وسيتم إرسالها خلال اليومين المقبلين لوزارة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (23 شباط 2025)، إنه "تم إعداد قوائم رواتب شهر شباط، وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في غضون اليومين المقبلين، ولكن غير معلوم موعد تمويل الرواتب من قبل بغداد".