تربية واسط تقلص دوام مدارسها بسبب انخفاض درجات الحرارة

2025-02-23 23:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية تربية واسط، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، عن تقليص دوام المدارس في المحافظة بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وقالت تربية واسط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دوام المدارس فقط الدوام الصباحي يكون في الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة أيام الأسبوع الحالي نظراً لانخفاض درجات الحرارة".

وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد توقعت بوقت سابق اليوم الأحد، ان تكون درجة الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد يوم غد الإثنين صفر مئوية.

وتشهد البلاد موجة قطبية شديدة البرودة تبلغ ذورتها خلال اليومين المقبلين.

وعطلت محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان دوام مدارسها فقط حرصا على سلامة التلاميذ والطلبة من سوء الاحوال الجوية والطقس المتجمد.

وخاطبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، وزير التربية، ابراهيم الجبوري، بمنح عطلة للمدارس ليوم غد الاثنين بسبب موجة البرد القاسية.