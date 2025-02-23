كربلاء.. تشييع رمزي مسائي لنصرالله بين الحرمين (صور)

2025-02-23 23:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت منطقة ما بين الحرمين وسط مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، تشييعاًرمزياً للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، بعد تشييع مركزي جرى صباحاليوم في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تشييع للجثمان في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن المشيعين كربلاء حملوا أعلام حزب الله اللبناني وصور نصراللهخلال موكب تشييع رمزي بين الحرمين "ضريحي الإمامين الحسين والعباس" فيمدينة كربلاء.

وشاركفي التشييع المئات من المواطنين من الرجال والنساء والأطفال، إلى جانب رجال دينوأحزاب ومسؤولين محليين.

وتوافدتحشود كبيرة منذ صباح اليوم الأحد، نحو جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الأعظميةوالكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في التشييع المركزي الرمزي لأمينعام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وامتلأتالساحات والطرق بالمشيعين من مختلف الفئات العمرية، رجالاً ونساءً، حاملين صوراًضخمة لنصرالله إلى جانب أعلام حزب الله اللبناني، العلم اللبناني، وعلم الحشدالشعبي.

وفيالسياق ذاته، انطلقت في بيروت اليوم الأحد مراسم تشييع نصرالله وخليفته هاشم صفيالدين بحضور شعبي ورسمي كبير، حيث بدأت المراسم في مدينة "كميل شمعون"الرياضية، بمشاركة وفود رسمية من إيران والعراق، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينيةمن مختلف دول العالم.