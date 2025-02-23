منتخب العراق يتعادل مع نظيره البحريني في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين

2025-02-23 23:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل منتخب العراق مع نظيره البحريني من دون أهداف، مساء اليوم الأحد، فيثاني مواجهاته ببطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، النسخة الأولى – الكويت 2025.

وجرتالمباراة عند الساعة التاسعة و15 دقيقة مساء، على ملعب جابر المبارك الحمد.

وكانالمنتخب العراقي فاز أمس السبت، على فريق اليمن في أولى مواجهاته بالبطولة بهدفدون رد.

وتشاركفي النسخة الأولى من البطولة 8 منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضمالمجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تضم المجموعةالثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وتقررأن تلعب مباراتي نصف النهائي يوم 25 شباط/ فبراير الجاري على أن تقام المباراةالنهائية في اليوم التالي 26 من نفس الشهر.