2025-02-23 23:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ألقت قوة من شرطة الأنبار، يوم الأحد، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواديشتبه بأنها تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

وذكرتمصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباريةعن أنشطة مشبوهة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أدوات ومواد تستخدم في طقوس غيرقانونية".

وأكدتالجهات المختصة أن "التحقيقات جارية مع المتهمين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءاتالقانونية بحقهما"، مشددة "على استمرار الجهود الأمنية لمكافحة مثل هذهالأنشطة التي تُعد مخالفة للقانون وتمس بالأمن المجتمعي".