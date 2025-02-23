استهداف منزل مدير مدرسة إعدادية بعبوة ناسفة في ديالى
شفق نيوز/ تعرض منزل مدير مدرسة اعدادية في محافظة ديالى، يوم الأحد، إلىاستهداف بواسطة عبوة ناسفة، وفقاً لنقابة المعلمين فرع ديالى.
وذكرت النقابةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف منزل نهادعبد الرضا احمد البياتي، مدير اعدادية يوسف الصديق للبنين في منصورية الجبل، حيثتم وضع عبوة ناسفة تعرضت منزله للخطر.
وعبرت النقابة،بحسب البيان، عن "إدانتها الكاملة لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف العناصرالتربوية العاملة في مجال التعليم"، مطالبة الجهات الأمنية بـ "تحقيقعاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق القانون".
وأشارت النقابة، إلى "ضرورة توفير الحماية اللازمةللمعلمين والكوادر التربوية"، داعية إلى "تعزيز الإجراءات الأمنيةحول المؤسسات التعليمية ومنازل العاملين فيها، لضمان سلامتهم واستمرار العمليةالتعليمية دون عوائق".
كما أعلنتالنقابة، تضامنها مع المدير المُستهدف وأسرته، متمنية له الشفاء العاجل إن كانقد تعرض لأذى، فيما أكدت وقوفها إلى جانب كل المعلمين في مواجهة مثل هذهالأعمال الإرهابية.