2025-02-23 23:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض منزل مدير مدرسة اعدادية في محافظة ديالى، يوم الأحد، إلىاستهداف بواسطة عبوة ناسفة، وفقاً لنقابة المعلمين فرع ديالى.

وذكرت النقابةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف منزل نهادعبد الرضا احمد البياتي، مدير اعدادية يوسف الصديق للبنين في منصورية الجبل، حيثتم وضع عبوة ناسفة تعرضت منزله للخطر.

وعبرت النقابة،بحسب البيان، عن "إدانتها الكاملة لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف العناصرالتربوية العاملة في مجال التعليم"، مطالبة الجهات الأمنية بـ "تحقيقعاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق القانون".

وأشارت النقابة، إلى "ضرورة توفير الحماية اللازمةللمعلمين والكوادر التربوية"، داعية إلى "تعزيز الإجراءات الأمنيةحول المؤسسات التعليمية ومنازل العاملين فيها، لضمان سلامتهم واستمرار العمليةالتعليمية دون عوائق".

كما أعلنتالنقابة، تضامنها مع المدير المُستهدف وأسرته، متمنية له الشفاء العاجل إن كانقد تعرض لأذى، فيما أكدت وقوفها إلى جانب كل المعلمين في مواجهة مثل هذهالأعمال الإرهابية.