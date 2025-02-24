2025-02-24 00:00:07 - المصدر: ايشان

لا تقل معاناة العراقيين، في الصيف والشتاء، فتعرّض البلد إلى موجة برد “قاسية” دفع العراقيين إلى الاحتماء بجدران منازلهم، إلا أنها باردة أيضاً، ولا يتمكنوا من تشغيل المدفئة النفطية “الصوبة”، لأنهم لا يمتلكون نفطاً، وسعره قد صار غالياً في السوق السوداء. تستلم الأسرة العراقية قبل كل فصل شتاء، ١٥٠ لتراً، من المفترض أن تكفيهم لتعبر […]

ظهرت المقالة “الصوبات” بلا نفط.. مواطنون يشكون عبر “إيشان”: البرد يحاصرنا وحصتنا الوقودية نفدت أولاً على ايشان.



