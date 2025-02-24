2025-02-24 00:00:07 - المصدر: كونا

الكويت - 23 - 2 (كونا) -- تعادل منتخب العراق اليوم الأحد مع نظيره البحريني (0 - 0) في اختتام الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم.وتقاسم الفريقان نقاط المباراة بعدما أخفقا في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.ووصل المنتخب العراقي إلى نقطته الرابعة بالتساوي مع المنتخب السعودي يليهما المنتخب البحريني بنقطتين فيما لم يحصد المنتخب اليمني أي نقطة.وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن تعادل قطر مع عمان (1 - 1) والكويت مع الإمارات (0 - 0) ضمن المجموعة الأولى في حين فاز المنتخب السعودي على اليمني بهدف نظيف وتعادلت البحرين مع العراق (0 - 0) ضمن المجموعة الثانية. (النهاية) س ع د / م ص ع