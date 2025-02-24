المثنى والديوانية تعطل دوام المدارس ليوم الاثنين

2025-02-24 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت كل من محافظتي المثنى والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.وقال محافظ المثنى مهند العتابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، وخشيةً من تأثيره على أبنائنا الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية تقرر تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاثنين لطلبة هذه المراحل فقط، مع استمرار باقي الفعاليات الحكومية بدوامها الرسمي."واضاف: "نأمل من عوائلنا اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية أبنائهم خلال موجة البرد المتوقعة في الأيام الثلاثة القادمة".من جانبه أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين للمدارس فقط، لافتا الى أن الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.