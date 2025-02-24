2025-02-24 00:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت 12 محافظة عراقية، تعطيل دوام المدارس، يوم الاثنين (24 شباط 2025)، بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة بالبلاد.

وتوقعت الأنواء الجوية استمرار الموجة القطبية الشديدة البرودة التي بدأت منذ أمس السبت الى نهاية الاسبوع الجاري، مع انخفاض الحرارة الى الصفر المئوي وما دون ذلك.

وقررت ممثليات التربية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة في اقليم كردستان بتعطيل دوام المدارس ليوم الاثنين وبعضها شملت الثلاثاء بالتعطيل حرصاً وسلامة للطلبة والتلاميذ من موجة البرد القارس.

وبخطوة مماثلة أعلنت باقي المحافظات تتابعاً وهي نينوى وصلاح الدين وكركوك وواسط وبابل والديوانية والمثنى.

وتشير توقعات هيئة الأنواء الجوية الى ان صباح غد الاثنين، تشكل الانجماد الارضي (الصقيع) في مناطق واسعة من مدن البلاد التي ستشهد درجات حرارة صفرية في وسط وجنوب البلاد صباحاً ومادون الصفر في شمال وغرب البلاد، وتصل لمستويات متدنية جدا على سفوح وقمم الجبال فيزداد الشعور بالبرودة بسبب جفاف الأجواء.