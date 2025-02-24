2025-02-24 00:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، رسالة إلى شرطة الحدود والقوات الأمنية تزامناً مع برودة الطقس.وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "لشرطة الحدود خاصة والقوات الامنية عامة المفروض أن نكون معكم في هذه الأجواء الباردة كي نرزق ما تؤجرون عليه في سبيل حماية مدن و سواتر الوطن الغالي من دعوات العراقيين من اجلكم تحية لصبركم وعطائكم" .