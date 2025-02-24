2025-02-24 00:55:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة بابل، مساء الأحد، تنويهاً عاجلاً نفى فيهتعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "تنويه: غداً دوامرسمي ولا توجد عطلة".

ويأتي هذا التنويه بعد تداول مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيخبراً مفاده تعطيل الدوام في محافظة بابل بسبب البرد.

وجاء تداول خبر عطلة بابل في وقت قررت فيه مديرية تربية واسط، ومحافظةالديوانية، مساء الأحد، تغيير توقيت دوام المدارس لهذا الأسبوع، فيما عطلت تربية المثنىالدوام الرسمي في المدارس على خلفية الطقس البارد الذي ضرب العراق خلال الساعات القليلةالماضية.

وذكرت المديرية العامة لتربية واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه"نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكوندوام المدارس الدوام الصباحي فقط الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايامالأسبوع الجاري".

بدوره، أعلن محافظ الديوانية، عباس شعيل الزاملي، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المدارس كافة ويبدأ الدوام الرسميفي الدوائر والمؤسسات الحكومية الساعة التاسعة صباحاً.

وفي المثنى، ذكرت مديرية التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لانخفاض درجات الحرارة، وخشيةً من تأثيره على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطةوالاعدادية، نقرر تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاثنين لطلبة هذه المراحل فقط، مع استمرارباقي الفعاليات الحكومية بنشاطها الرسمي".

ودعت المديرية، بحسب البيان، العائلات، إلى "اتخاذ الإجراءات الاحترازيةاللازمة لحماية أبنائهم خلال موجة البرد المتوقعة في الأيام الثلاثة".

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسميفي المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارسليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين فيالدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلكللتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

كما أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز،تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجاتالحرارة ليوم غد.

كذلك قررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل،والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد،تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاحالإقليم وعموم العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطارإلى منطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنينعطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وشمل القرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال فيحدود الأقضية المذكورة.

كما أشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية،حيث ستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد،نشرة بدرجات الحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.

ووفقاً للنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليمكوردستان ستسجل أدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.

فيما تتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أماالعاصمة بغداد فستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقتسابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاءالبلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.