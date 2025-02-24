طقس العراق.. "انجماد أرضي" واستمرار لموجة البرد حتى الأسبوع المقبل
شفقنيوز/ توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، مساء اليوم الأحد، أن تشهد مناطق واسعة منالعراق حالة "انجماد أرضي" جراء موجة البرد التي تجتاح البلاد، مشيراًإلى أن الموجة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وقالعطية في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن آخرتحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم الأحد، تشير إلى "أجواء شديدةالبرودة خصوصاً خلال ساعات الصباح والليل تستوجب أخذ الاحتياطات خلال الأيامالمقبلة".
وأضاف"من المتوقع استمرار موجة البرودة لغاية بداية الأسبوع المقبل".
وتابع"صباح غد الاثنين، متوقع تشكل الانجماد الأرضي (الصقيع) في مناطق واسعة منمدن البلاد التي ستشهد درجات حرارة صفرية في الوسط والجنوب صباحاً وما دون الصفرفي الشمال والغرب. وتصل لمستويات متدنية جداً على سفوح وقمم الجبال، فيزداد الشعوربالبرودة بسبب جفاف الأجواء".
وأشارعطية إلى أنه "يوم غد الاثنين تستمر فرص هطول زخات أمطار خفيفة ممزوجة بثلوجخفيفة الشدة في مراكز مدن السليمانية وكركوك ودهوك وشمال صلاح الدين وأربيل وشمالنينوى وكذلك على عموم المرتفعات الجبلية، وتنتهي فرص الهطول خلال الليل".
وكانمحافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
ولاحقاًقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍالاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.
وقالالدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائرالحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيفمن آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
كماأعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوامالرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارةليوم غد.
كذلكقررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل،والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.
وقررمحافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوامالرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليموعموم العراق.
وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلىمنطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍالاثنين عطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاضدرجات الحرارة.
وشملالقرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضيةالمذكورة.
كماأشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيثستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.
كماأعلنت المديرية العامة لتربية واسط، عن تغيير توقيت دوام المدارس طيلة أيامالأسبوع الجاري بسبب البرد.
وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لانخفاض درجات الحرارةوحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكون دوام المدارس الدوام الصباحي فقطالساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايام الأسبوع الجاري".
وأعلنتهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجاتالحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.
ووفقاًللنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجلأدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.
فيماتتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغدادفستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.
وسبقللراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليومالأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.