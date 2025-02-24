طقس العراق.. "انجماد أرضي" واستمرار لموجة البرد حتى الأسبوع المقبل

2025-02-24 00:55:15 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، مساء اليوم الأحد، أن تشهد مناطق واسعة منالعراق حالة "انجماد أرضي" جراء موجة البرد التي تجتاح البلاد، مشيراًإلى أن الموجة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقالعطية في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن آخرتحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم الأحد، تشير إلى "أجواء شديدةالبرودة خصوصاً خلال ساعات الصباح والليل تستوجب أخذ الاحتياطات خلال الأيامالمقبلة".

وأضاف"من المتوقع استمرار موجة البرودة لغاية بداية الأسبوع المقبل".

وتابع"صباح غد الاثنين، متوقع تشكل الانجماد الأرضي (الصقيع) في مناطق واسعة منمدن البلاد التي ستشهد درجات حرارة صفرية في الوسط والجنوب صباحاً وما دون الصفرفي الشمال والغرب. وتصل لمستويات متدنية جداً على سفوح وقمم الجبال، فيزداد الشعوربالبرودة بسبب جفاف الأجواء".

وأشارعطية إلى أنه "يوم غد الاثنين تستمر فرص هطول زخات أمطار خفيفة ممزوجة بثلوجخفيفة الشدة في مراكز مدن السليمانية وكركوك ودهوك وشمال صلاح الدين وأربيل وشمالنينوى وكذلك على عموم المرتفعات الجبلية، وتنتهي فرص الهطول خلال الليل".

وكانمحافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ولاحقاًقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍالاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقالالدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائرالحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيفمن آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

كماأعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوامالرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارةليوم غد.

كذلكقررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل،والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

وقررمحافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوامالرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليموعموم العراق.

وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلىمنطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍالاثنين عطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاضدرجات الحرارة.

وشملالقرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضيةالمذكورة.

كماأشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيثستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

كماأعلنت المديرية العامة لتربية واسط، عن تغيير توقيت دوام المدارس طيلة أيامالأسبوع الجاري بسبب البرد.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لانخفاض درجات الحرارةوحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكون دوام المدارس الدوام الصباحي فقطالساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايام الأسبوع الجاري".

وأعلنتهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجاتالحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.

ووفقاًللنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجلأدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.

فيماتتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغدادفستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وسبقللراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليومالأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.