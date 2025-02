دوامة الصراع لا تتوقف في كركوك.. الخلافات السياسية تعطل مجلس المحافظة

2025-02-24 01:25:11 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية/ سوزان طاهر بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على عقد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك، تلتها جلسة فندق الرشيد في العاصمة بغداد، التي أنتخب فيها المحافظ ريبوار طه، ورئيس المجلس محمد الحافظ، لكن المجلس مازال معطلاً، ولم يعد سوى عدة جلسات. ويشهد مجلس محافظة كركوك مقاطعة من 3 كتل منذ جلساته الأولى، وهم […]

