2025-02-24 01:25:11 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يبدو أن الإصرار على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دخل في مراحل جدية، إذ يسعى النواب من المتمسكين بالقانون إلى إعلان «النصر» من داخل قبة البرلمان، فكتلتي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والصادقون بزعامة قيس الخزعلي، قاطعتا جلسة مجلس النواب لأكثر من مرة احتجاجا على غياب فقرة «قانون الحشد الشعبي» من […]

The post قانون الحشد يشكل أزمة داخل البرلمان.. فقرة «السن القانوني» تعرقل التمرير appeared first on جريدة المدى.