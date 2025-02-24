المثنى والديوانية والنجف الأشرف تعطل دوام المدارس ليوم الاثنين

2025-02-24 01:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت محافظات المثنى والديوانية والنجف الأشرف ، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.وقال محافظ المثنى مهند العتابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، وخشيةً من تأثيره على أبنائنا الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية تقرر تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاثنين لطلبة هذه المراحل فقط، مع استمرار باقي الفعاليات الحكومية بدوامها الرسمي."واضاف: "نأمل من عوائلنا اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية أبنائهم خلال موجة البرد المتوقعة في الأيام الثلاثة القادمة".من جانبه أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين للمدارس فقط، لافتا الى أن الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.من جهته، قال رئيس مجلس محافظة المجف الأشرف حسين العيساوي في بيان، أنه " بسبب انخفاض درجات الحرارة ليوم الاثنين قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس في المحافظة فقط".الى ذلك، ذكرت مديرية تربية ذي قار، في بيان، انه " تقرر أن يكون بداية الدوام الصباحي بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال الساعة التاسعة صباحا ً بدلاً من الثامنة صباحاً بسبب برودة الطقس