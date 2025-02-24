العراق: حريصون على ديمومة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
2025-02-24 02:00:09 - المصدر: راي اليوم
بغداد/ الأناضول
أكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج “باسم محمد خضير”، حرص بلاده على ديمومة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال خضير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد، إن “الفرق الفنية لشركة نفط الشمال وممثلي إقليم كردستان (شمال العراق) يعملون على فحص أنابيب تصدير النفط والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لاستئناف ضخ النفط من خلالها”.
وأوضح أن “وزارة النفط خاطبت الجانب التركي للاستفسار عن جاهزية الأنبوب المخصص للتصدير عبر ميناء جيهان، ونحن بانتظار الإجابة خلال الـ 24 ساعة المقبلة”.… [+]