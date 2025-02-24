تربية واسط تقرر تقليص ساعات دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي
2025-02-24 03:15:02 - المصدر: واع
واسط – واع
قررت مديرية تربية محافظة واسط، تقليص ساعات دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " دوام المدارس فقط يكون الدوام الصباحي الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة أيام الأسبوع الحالي نظراً لانخفاض درجات الحرارة".
قررت مديرية تربية محافظة واسط، تقليص ساعات دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " دوام المدارس فقط يكون الدوام الصباحي الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة أيام الأسبوع الحالي نظراً لانخفاض درجات الحرارة".