تربية واسط تقرر تقليص ساعات دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي

2025-02-24 03:15:02 - المصدر: واع

واسط – واعقررت مديرية تربية محافظة واسط، تقليص ساعات دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " دوام المدارس فقط يكون الدوام الصباحي الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة أيام الأسبوع الحالي نظراً لانخفاض درجات الحرارة".