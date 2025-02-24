الذهب يتراجع مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأمريكية

2025-02-24 08:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد مستويات قياسية مرتفعة سجلتها المعدن الأصفر مؤخرا، مع تحول الاهتمام إلى تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2925.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولارا يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2939.30 دولارا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "لم يتمكن الذهب من الاستفادة من السمة الأوسع نطاقاً المتمثلة في تجنب المخاطرة في السوق، حيث عوضت تحركات جني الأرباح أي ارتفاع في الطلب على الملاذ الآمن".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفا الأخشاب ومنتجات الغابات إلى الخطط التي أعلن عنها سابقا لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

ويأتي هذا في أعقاب ضريبة إضافية بنسبة 10% تم فرضها بالفعل على الواردات الصينية ورسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم .

ويراقب المتداولون عن كثب مسار أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثا عن أي أدلة، حيث يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تضخمية.

وإذا ما أدت الضغوط التضخمية إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد قد تتضاءل.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.71 دولارا، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.97 دولارا.