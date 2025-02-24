غوارديولا يعلق على خسارة السيتي أمام ليفربول

2025-02-24 08:50:04 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عقب خسارة فريقه أمام ليفربول، عن رضاه بشأن أداء فريقه في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، مؤكدا أنهما عكستا الشخصية التي يسعى لغرسها في الفريق.

واعترف المدرب الإسباني بأن الأداء أمام ريال مدريد في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه أشاد بأداء فريقه في مباراتي نيوكاسل وليفربول الأخيرتين.

وفي تعليقه على الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون في الجولة الـ26 من الإنجليزي، قال غوارديولا: "النتيجة ليست مرضية، لكنني رأيت شخصية فريقي واضحة في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: "قدمنا أداء رائعا أمام نيوكاسل (فاز مانشستر سيتي 4-0) واليوم ضد ليفربول. أمام ريال مدريد، لم نكن في أفضل حالاتنا للتأهل، لكن اليوم، الإيقاع والضغط والتضامن بين معظم اللاعبين الذين لعبوا في مواقع صعبة.. كان الأداء جيدا للغاية".

وتابع: "تحليل المباراة يظهر أننا قدمنا أداء جيدا. الخسارة لا تغير هذا التقييم".

وأردف: "فريقنا بأكمله شاب باستثناء دي بروين وناثان. هذا الفريق الشاب هو مستقبل النادي. واجهنا فريقا مرشحا للفوز بالدوري، وقدمنا أداء جيدا للغاية. كانت المباراة متقاربة مع فرص من الكرات الثابتة".