تربية ذي قار تؤخر الدوام الصباحي بسبب برودة الطقس حتى نهاية الاسبوع

2025-02-24 08:50:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية تربية ذي قار عن تعديل مواعيد الدوام الصباحي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، تأثرًا بموجة البرد الحالية. وذكرت المديرية، في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الدوام سيبدأ الساعة التاسعة صباحا بدلا من الثامنة، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ ومراعاة للظروف الجوية الباردة. وأوضحت التربية...

