الكهرباء تستعين بخبرات "كونچر" الكرواتية لتحديث شبكات الطاقة
2025-02-24 09:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، مع وفد من شركة كونچر الكرواتية المتخصصة في صناعة المحولات والمحطات الثانوية، ملف تحديث شبكات الطاقة في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن اللقاء استعرض إمكانيات الشركة في تصنيع وتوريد محولات القدرة ومحطات التوزيع الثانوية، بالإضافة إلى خبراتها في خطوط نقل الطاقة والعوازل الكهربائية. وأشار البيان، إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء العراقية. وأكد الوزير، وفقاً للبيان، حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في صناعة المعدات الكهربائية، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التطور العمراني في البلاد. من جانبه، استعرض الوفد الكرواتي تجارب شركتهم العالمية وإمكانياتها التقنية في تصنيع المحولات والمعدات الكهربائية، معربين عن استعدادهم للمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء العراقي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام