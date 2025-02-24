2025-02-24 09:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، مع وفد من شركة كونچر الكرواتية المتخصصة في صناعة المحولات والمحطات الثانوية، ملف تحديث شبكات الطاقة في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن اللقاء استعرض إمكانيات الشركة في تصنيع وتوريد محولات القدرة ومحطات التوزيع الثانوية، بالإضافة إلى خبراتها في خطوط نقل الطاقة والعوازل الكهربائية. وأشار البيان، إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء العراقية. وأكد الوزير، وفقاً للبيان، حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في صناعة المعدات الكهربائية، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التطور العمراني في البلاد. من جانبه، استعرض الوفد الكرواتي تجارب شركتهم العالمية وإمكانياتها التقنية في تصنيع المحولات والمعدات الكهربائية، معربين عن استعدادهم للمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء العراقي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام