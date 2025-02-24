2025-02-24 09:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي وسط احتمال استئناف الصادرات من حقول النفط في اقليم كوردستان العراق، بينما ينتظر المستثمرون وضوحا بشأن المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.12 دولارا للبرميل. وعلى صعيد الإمدادات، قال مسؤول بوزارة النفط العراقية أمس الأحد إن العراق سيصدر 185 ألف برميل يوميا من حقول النفط في كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي بمجرد استئناف شحنات النفط. وقالت وزارة النفط العراقية إن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ ما يقرب من عامين أدى إلى تعطيل تدفقات الخام. وتبقى كل الأنظار موجهة نحو تقدم المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تدخل عامها الرابع اليوم الاثنين. وقال مسؤولون يوم أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية يوم السادس من مارس اذار المقبل لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا والضمانات الأمنية الأوروبية. يأتي ذلك بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب ولكن دون دعوة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات. وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام