تراجع أسعار النفط مع انتظار استئناف صادرات اقليم كوردستان
2025-02-24 09:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي وسط احتمال استئناف الصادرات من حقول النفط في اقليم كوردستان العراق، بينما ينتظر المستثمرون وضوحا بشأن المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.12 دولارا للبرميل. وعلى صعيد الإمدادات، قال مسؤول بوزارة النفط العراقية أمس الأحد إن العراق سيصدر 185 ألف برميل يوميا من حقول النفط في كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي بمجرد استئناف شحنات النفط. وقالت وزارة النفط العراقية إن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ ما يقرب من عامين أدى إلى تعطيل تدفقات الخام. وتبقى كل الأنظار موجهة نحو تقدم المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تدخل عامها الرابع اليوم الاثنين. وقال مسؤولون يوم أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية يوم السادس من مارس اذار المقبل لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا والضمانات الأمنية الأوروبية. يأتي ذلك بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب ولكن دون دعوة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات. وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام