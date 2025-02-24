سلة العراق تواجه الأردن في تصفيات آسيا.. دخول مجاني للجمهور

2025-02-24 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة السلة اليوم الاثنين، نظيره الاردني في لقائه الثاني ضمن النافذة الثالثة المؤهلة الى تصفيات اسيا.

وتنطلق المواجهة عند الساعة 7:00 مساءً على قاعة الشعب للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة قد تأهل كافضل ثالث في المجموعة على حساب المنتخب الفلسطيني بعد الفوز عليه بنتيجة 71-59 .

واكد رئيس اتحاد السلة حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب أنهى كافة استعداداته للقاء اليوم تحت إشراف المدرب الصربي فازلين ماتيتش ، مبينا أن اللاعبين جاهزون لمباراة اليوم وسيدخلون بطموح الفوز وتعزيز ما حققوه من نتيجة جيدة بعد الانتصار على منتخب فلسطين .

واشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة السلة يدعو الجمهور العراقي وجميع الرواد والرياضيين والعوائل الكريمة لحضور مباريات المنتخب العراقي لكرة السلة امام المنتخب الاردني لحساب تصفيات النافذة الثالثة المؤهله لكأس اسيا التي ستقام على قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد مساء اليوم علما ان الدخول سيكون مجاني .