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› فيديو | لقاء مرتقب بين ماكرون وترمب
فيديو | لقاء مرتقب بين ماكرون وترمب
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2025-02-24 10:00:04 - المصدر: قناة العربية
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