محافظ ذي قار: شركات إيطالية ستدير مطار الناصرية لضمان خدمات عالية الجودة

2025-02-24 10:00:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، أن المحافظة بدأت باستقطاب الشركات العالمية لتنشيط القطاع السياحي، مستفيدة من الاستقرار الأمني الذي شهدته المحافظة مؤخرًا، مما جعلها بيئة مناسبة للاستثمارات السياحية. وأوضح الإبراهيمي، خلال حديثه في البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، أن مطار الناصرية الدولي، الذي من المؤمل افتتاحه نهاية...

