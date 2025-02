محافظ ذي قار: المحافظة تستعد لربط النقل البري والجوي عبر “طريق التنمية”

2025-02-24 10:00:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، مدير عام السكك الحديدية العراقية المهندس جبار عليوي الجبوري والوفد المرافق له، لمناقشة تفاصيل مشروع “طريق التنمية”، الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي للمحافظة. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع سيتضمن إنشاء محطات...

