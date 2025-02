ذي قار تكشف عن إنجاز 10% من مشروع معالجة الكثبان الرملية

2025-02-24 10:00:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط والتنمية المهندس رزاق العلي عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 10% في مشروع معالجة التصحر والقضاء على الكثبان الرملية في قضاء البطحاء، مشيرًا إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له. وأوضح العلي في حديثه لشبكة أخبار الناصرية أن المشروع...

