التعداد السكاني للعراق 2025: 46 مليون نسمة وتفاوتات في التعليم والخدمات

2025-02-24 10:15:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، حيث بلغ عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)أنه "وفقاً لنتائج التعداد، يكون عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعاً بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ […]

