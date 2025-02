قدامى العراق يواجهون السعودية لحسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج

2025-02-24 10:15:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد يستعد منتخب قدامى العراق لمواجهة نظيره السعودي، في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابر المبارك الحمد، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين لكرة القدم. وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم تعادل سلبياً مع […]

