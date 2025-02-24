توجيهات جديدة لوزير الكهرباء.. شمول "الأحمال الثقيلة" بالدفع الإلكتروني
شفق نيوز/ وجهوزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، بضرورة شمول الأحمال الثقيلة، مثلالمجمعات السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى، بنظام الدفع الإلكترونيبشكل حصري، مع توسيع المشروع ليشمل المنطقة الشمالية.
جاء ذلك، خلالاجتماع عقده مع مسؤولي شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ)لمراجعة آلية عمل نظام الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك الطاقة الكهربائية،وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وأشار الوزير،بحسب البيان، إلى أن "النظام الإلكتروني يوفر حماية كاملة للمستهلكين منأي تلاعب محتمل ويضمن حقوقهم"، داعياً إلى "تكثيف حملات التوعيةبمزايا الدفع الإلكتروني".
يُذكر أن وزارةالكهرباء أطلقت سابقاً مشروع الدفع الإلكتروني للجباية في العاصمة بغداد، بهدفتسهيل عملية سداد الفواتير وتعزيز الشفافية في النظام المالي.