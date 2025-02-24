2025-02-24 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهوزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، بضرورة شمول الأحمال الثقيلة، مثلالمجمعات السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى، بنظام الدفع الإلكترونيبشكل حصري، مع توسيع المشروع ليشمل المنطقة الشمالية.

جاء ذلك، خلالاجتماع عقده مع مسؤولي شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ)لمراجعة آلية عمل نظام الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك الطاقة الكهربائية،وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار الوزير،بحسب البيان، إلى أن "النظام الإلكتروني يوفر حماية كاملة للمستهلكين منأي تلاعب محتمل ويضمن حقوقهم"، داعياً إلى "تكثيف حملات التوعيةبمزايا الدفع الإلكتروني".

يُذكر أن وزارةالكهرباء أطلقت سابقاً مشروع الدفع الإلكتروني للجباية في العاصمة بغداد، بهدفتسهيل عملية سداد الفواتير وتعزيز الشفافية في النظام المالي.