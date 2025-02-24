اليوم.. مواجهة ثأرية لسلة أسود الرافدين أمام نشامى الأردن

2025-02-24 10:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، ثاني مبارياته في النافذة الآسيوية المزدوجة (أمم آسيا وكأس العالم) لحساب المجموعة الرابعة، عندما يستضيف نظيره الأردني في قاعة الشعب الدولية في العاصمة بغداد.واختتم منتخبنا تدريباته استعداداً لمواجهةّ اليوم لاسيما أن الملاك التدريبي كان قد منح يوماً للراحة بعد مباراة فلسطين والتي استضافتها قاعة الشعب أيضاً وانتهت بفوز منتخبنا.ويسعى الملاك التدريبي لأسود الرافدين بقيادة مدربه الجديد الصربي فازلين نيستش، إلى تصحيح الأخطاء التي حدثت في شوط اللقاء الأول أمام فلسطين فضلاً عن وضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها وتحقيق نتيجة إيجابية.