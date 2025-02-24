2025-02-24 10:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأحد 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار.