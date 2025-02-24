يد العراق تلاعب إيران ودياً.. المرحلة الثانية من "النخبة" تبدأ غداً
شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض، يوم الاثنين، أن المنتخب العراقي للشباب تحت 19 عاماً للعبة، سيستضيف نظيره الإيراني وديا، فيما أعلنت لجنة المسابقات أن المرحلة الثانية من دوري النخبة للعبة ستنطلق غدا.
وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق للشباب سيستضيف نظيره الإيراني ودياً، وسيجري معه مباراتين يومي 11 و12 من شهر آذار المقبل في محافظة النجف".
وأضاف أن "المباراة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الذي أبرم بين الاتحادين لتطوير اللعبة واستعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب".
من جانب اخر، أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد اليد العراقي عن انطلاق الدور الأول من المرحلة الثانية لنخبة اليد يوم غدٍ الثلاثاء.
وتقام 4 مباريات يوم غد، حيث يلاقي كربلاء على ملعبه ضيفه السليمانية، بينما يستضيف بلدية البصرة ضيفه الكرخ، وفي قاعة الكوفة يواجه أصحاب الأرض ضيفه الشرطة، وأخيرا يواجه القاسم ضيفه ذي قار.