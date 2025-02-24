شرطة الديوانية: القبض على جميع قتلة طالب كلية الشرطة

2025-02-24 10:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، القبض على جميع المتهمين بقتل الشهيد البطل امير جابر الخالدي.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد أستنفار كل الجهود الأمنية والاستخبارية للقصاص من قتلة الشهيد طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي (في محافظة الديوانية)".

واضافت ان "القوات الامنية بالمحافظة تمكنت من خلال فريق عمل مشترك من (قيادة شرطة محافظة الديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية وخلية الصقور الاستخبارية ومفارز من الرد السريع) من القاء القبض على المتهمين الذين أشتركوا بهذه الجـ.ـريمة التي حديث قبل 10 أيام".

وتابعت القيادة ان "عملية القاء القبض تمت بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية منذ تنفيذ الجريمة لحين القاء القبض على المتهمين".