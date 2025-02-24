2025-02-24 11:00:09 - المصدر: الطاقة

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير/شباط (2025)، لتواصل نزيف الخسائر الممتدة للجلسة الثانية على التوالي، وسط آمال بزيادة الإمدادات. يأتي التراجع مع احتمالات استئناف ضخ الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق نحو تركيا بعد توقف دام ما يقرب من عامين، وترقب المستثمرين وضوح المحادثات بشأن حل الحرب الروسية على أوكرانيا. وكانت أسعار …

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