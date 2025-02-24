2025-02-24 11:05:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، إن تأجيل زيارة وزير الخارجية للحكومة السورية المؤقتة "الشيباني" إلى بغداد جاء نتيجة ثلاثة أسباب وفق القراءات التي لدينا.

وأوضح الموسوي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الأسباب تشمل رؤية بعض القوى المهمة التي ترى بضرورة أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق محددة بإطار ثابت، خاصة وأننا نتعامل مع حكومة مؤقتة وليست حكومة منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على ملفات محددة تتعلق بأمن الحدود والمواضيع الأخرى".

وأضاف، أن "رفع دمشق لفيزا على المواطنين العراقيين وتحديد إجراءات معقدة لسفرهم يمثل رسالة غير مشجعة من سوريا تجاه العراق، إضافة إلى أن بغداد تريد أن يكون هناك توازن في العلاقة بما يضمن مصالحها العليا، وبالتالي سيأخذ الأمر بعض الوقت لحين تحديد مسارات واضحة لتبادل الزيارات".

وأشار إلى أن "العراق لديه مجموعة من الملفات المهمة في المشهد السوري، أبرزها الحدود، نشاط تنظيم داعش، مخيم الهول، وملفات أخرى، ولكن أهمية زيارة الوزير السوري إلى بغداد يجب أن تكون وفق رؤية حكومية تضمن تحقيق مصالح بغداد بالمقام الأول".

وأكد الموسوي أن "تأجيل الزيارة إلى وقت آخر لن يشكل أي ارتدادات سلبية، ولكن رسائل دمشق الأخيرة، مثل رفع أسعار الفيزا، وباقي التعقيدات الأخرى، أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول أسبابها. هذه الرسالة شكلت انطباعًا غير مشجع وغير مطمئن، وبالتالي سيكون هناك مراجعة للعلاقات بين بغداد ودمشق بما يضمن تحقيق مصالح العراق الأمنية".

وأصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء الجمعة (21 شباط 2025)، توضيحاً بشأن الزيارة المرتقبة لوزيرها اسعد الشيباني للعراق، مبينة أنه تلقى دعوة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية أسعد الشيباني، تلقى، دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد الزيارة لاحقًا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب".