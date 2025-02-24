التخطيط تعلن النتائج الأساسية للتعداد السكاني في العراق

2025-02-24 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد السكاني، فيما أشارت الى أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة.

وقالت الوزارة في تقرير إعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة".

وأضافت أن "السكان توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كردستان".

توزيع السكان حسب الجنس

تشير نسبة الجنس البالغة 101 الى وجود 101 ذكر لكل 100 انثى، ما يدل على تقارب النسبة بين الجنسين ولكن بفارق بسيط لصالح الذكور وهي تقترب كثيرا من نسبة الجنس الإجمالية لسكان العالم البالغة 101 ذكر لكل 100 انثى".

التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية:

دون الخامسة من العمر: 11.16%

دون سن العمل (5-14): 24.74%

في سن العمل (15-64): 60.44%

65 سنة فأكثر: 3.66%

إقليم كردستان

دون الخامسة من العمر: 9.92%

دون سن العمل (5-14): 21.76%

في سن العمل (15-64): 63.92%

65 سنة فأكثر: 4.4%

الحالة الزوجية

ووفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة.

أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث.

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق:

أعزب/عزباء: 41.6%

متزوج/متزوجة: 54.01%

مطلق/مطلقة: 1.28%

أرمل/أرملة: 2.8%

منفصل/منفصلة: 0.24%

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في إقليم كردستان:

أعزب/عزباء: 41%

متزوج/متزوجة: 55.83%

مطلق/مطلقة: 0.66%

أرمل/أرملة: 2.18%

منفصل/منفصلة: 0.33%

معدلات الوفيات والخصوبة

وبيّن التعداد أن "نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان إلى 34.3%".

أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.

الحالة الاقتصادية

كشف التعداد العام للسكان عن أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%.

توزيع العاملين حسب قطاع العمل:

نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً: 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان.

التعليم

تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.

نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم حسب المراحل (ابتدائي، ثانوي):

الذكور: 51.5%

الإناث: 48.5%

كما يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، ويرتفع في إقليم كردستان إلى 93%.

وهو "معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه"، وفق وزارة التخطيط العراقية.

الخدمات

وبحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ 87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كردستان، وهي "نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى".

توزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء:

الشبكة العمومية 98 بالمئة و93% في إقليم كردستان يعتمدون على الشبكة العمومية.

المصادر الأخرى للكهرباء: 93 بالمئة في العراق و93 بالمئة في إقليم كردستان.

طرق التخلص من النفايات:

58 % من الأسر تعتمد على جامعي النفايات.

13 % من الأسر تتخلص من النفايات عن طريق حرقها، "وهي من الملوثات المهددة للبيئة"، مما يشير إلى "الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات".

بخصوص الصرف الصحي:

تعتمد 49% من الأسر في إقليم كردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية.

الوحدات السكنية

تشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 70.19%.