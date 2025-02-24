الأمم المتحدة: نتائج التعداد السكاني ستترجم لبرامج تعود بالنفع للعراقيين

2025-02-24 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اليوم الاثنين، أن نتائج التعداد السكاني التي ستعلن اليوم بالعراق ذات جودة عالية، فيما أشار الى أنه سيتم استثمار تلك النتائج لترجمته ببرامج تعود بالنفع للعراقيين.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، هند جلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تقديم النتائج الاساسية لتعداد السكان يعتبر لحظة محورية في تاريخ العراق، إذ يُعد أول تعداد شامل للنظرة الديموغرافية منذ 37 عامًا".

وأضافت أن "البيانات التي ستُقدم، ستكون ذات جودة عالية، مما سيمكن من صنع السياسات العامة و تقييمها و تتبعها، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما ستمكن هذه البيانات من تصميم برامج تحقق الأهداف الوطنية للعراق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد".

وأكدت "نحن في صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزمون، ونفخر جدًا بدعم جهود الحكومة في هذا المجال، وسنستمر في دفع الجهود للاستفادة من نتائج هذا التعداد لترجمتها إلى برامج تعود بالنفع على السكان وتساهم في بناء عراق مزدهر ومتساوٍ".